2 российских банка оказались под санкциями: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против 2 российских банков. Речь идет о "Сбербанке" и "Проминвестбанке".
Источник:Офис Президента
Согласно решению СНБО, санкции против российских банков продлили еще на 3 года. Ранее они уже были в санкционном списке Украины.
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Согласно указу, Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных экономических и других санкций, предусмотренных этим решением.
Заметим, что впервые против этих банков санкции применили еще в 2019 году.
Другие громкие решения СНБО
Прошлый месяц был крайне продуктивным для СНБО в плане введения санкций против предателей Украины и сторонников Кремля.
- 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.
- Позже под санкции попал и сам Медведчук и его жена Оксана Марченко. Телеведущая решила обжаловать наложение санкций в Верховном суде.
- 19 марта СНБО ввел экономические санкции в отношении ряда бывших чиновников, а также лиц, которые способствуют укреплению оккупации России в Крыму и на Донбассе. Речь идет о Викторе Януковиче и Николае Азарове. Соответствующее представление поступило от СБУ.
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