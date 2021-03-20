Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против 2 российских банков. Речь идет о "Сбербанке" и "Проминвестбанке".

Согласно решению СНБО, санкции против российских банков продлили еще на 3 года. Ранее они уже были в санкционном списке Украины.

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Согласно указу, Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных экономических и других санкций, предусмотренных этим решением.

Заметим, что впервые против этих банков санкции применили еще в 2019 году.

Обратите внимание! По состоянию на март 2019 года в Украине работали только 2 банка с российским государственным капиталом: "Проминвестбанк" и "Сбербанк".

Другие громкие решения СНБО

Прошлый месяц был крайне продуктивным для СНБО в плане введения санкций против предателей Украины и сторонников Кремля.