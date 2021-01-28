Президент Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Такое решение накануне принял СНБО.

Источник: Офис Президента

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны положили на секретаря Алексея Данилова.

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Детали указа Зеленского

Список лиц, против которых введены санкции, в ОП не был опубликован. Кроме того, одно из решений СНБО, которое ввел в действие президент, засекречено.

Указ вступает в силу со дня его опубликования,

– отметили в Офисе Президента.

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