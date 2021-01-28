Зеленский ввел в действие решение о санкциях против России
Президент Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Такое решение накануне принял СНБО.
Источник: Офис Президента
Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны положили на секретаря Алексея Данилова.
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Детали указа Зеленского
Список лиц, против которых введены санкции, в ОП не был опубликован. Кроме того, одно из решений СНБО, которое ввел в действие президент, засекречено.
Указ вступает в силу со дня его опубликования,
– отметили в Офисе Президента.
Что известно о санкциях Украины против России
- Накануне Кабмин проголосовал за введение ограничений против 13 российских авиакомпаний. Говорится о компаниях самолеты которых летают над временно оккупированным Крымом.
- Правительство предлагает СНБО одобрить введение санкции на период до 3 лет.
- Ограничения предусматривают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок в Украине.
- Наше государство также одобрило санкции против российских телеканалов, социальных сетей и интернет-сервисов.
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