Владимир Зеленский во время заседания СНБО подписал указы о борьбе с терроризмом в Украине. Теперь СБУ должна ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Похожую задачу поставили и перед Министерством внутренних дел Украины. Об этом говорится на сайте президента. Важно СБУ проведет на Львовщине антитеррористические учения Новость дополняется...