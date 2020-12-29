Зеленский ввел в действие сразу 2 решения СНБО по борьбе с терроризмом
Владимир Зеленский во время заседания СНБО подписал указы о борьбе с терроризмом в Украине. Теперь СБУ должна ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.
Похожую задачу поставили и перед Министерством внутренних дел Украины. Об этом говорится на сайте президента.
Важно СБУ проведет на Львовщине антитеррористические учения
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