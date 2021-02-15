Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и Правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. На встрече они обсудили углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ.

Владимир Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.

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О чем говорили Зеленский и шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум

Очертили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ

Они обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в экономической, инвестиционной и научно-технической сферах.

Борьба с последствиями пандемии

Отдельное внимание было уделено теме борьбы с последствиями COVID-19 и карантинными мероприятиями на экономики стран.

Надежное партнерство

Мухаммад бин Рашид Аль Мактум отметил, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, которому доверяют.

Шейх отметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.

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