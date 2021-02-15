Украина – наш стратегический партнер: Зеленский встретился с шейхом эмирата Дубай
Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и Правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. На встрече они обсудили углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ.
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.
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О чем говорили Зеленский и шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум
- Очертили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ
Они обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в экономической, инвестиционной и научно-технической сферах.
- Борьба с последствиями пандемии
Отдельное внимание было уделено теме борьбы с последствиями COVID-19 и карантинными мероприятиями на экономики стран.
- Надежное партнерство
Мухаммад бин Рашид Аль Мактум отметил, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, которому доверяют.
Шейх отметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.
Визит Зеленского в ОАЭ: главное
- Зеленский и его жена Елена прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля.
- Кроме них, в ОАЭ находятся председатель ОП Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов и Роман Лещенко – министр аграрной политики.
- В рамках официального визита украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов. Общая их сумма составляет не менее 3 миллиардов долларов.
- Помимо прочего, Украина и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
- Также Украина заключила соглашение с военными фирмами Эмиратов: Укроборонпром будет сотрудничать с арабскими компаниями.
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