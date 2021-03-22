Владимир Зеленский 22 марта встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Во время встречи обсудили важность сотрудничества Украины и ЕБРР, инфраструктурные проекты и вопросы развития аграрного сектора Украины.

Во встрече также приняли участие министр финансов Сергей Марченко, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко, советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

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О чем говорили во время встречи

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что Украина считает ЕБРР одним из стратегических финансовых партнеров и ценит отношения с Европейским банком.

Развитие инфраструктуры в Украине

Глава государства и президент ЕБРР обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Владимир Зеленский рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов. Говорится, в частности, о законах о концессии и о большой приватизации.

Кроме того, Украина планирует развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Банк предоставил кредит Государственному агентству автомобильных дорог на развитие дорожной инфраструктуры.

Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важны для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу,

– отметил президент.

Актуально Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село, – Зеленский

Развитие аграрного сектора

Зеленский отметил, что целесообразно инвестировать именно в сельское хозяйство. Ведь Украина требует немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения.

Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке,

– отметил Владимир Зеленский.

Внедрение реформ

Президент отчитался о внедрении большого количества реформ. Среди них:

восстановили архитектуру антикоррупционных органов,

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия,

продолжается реформа правоохранительных органов.

Зеленский напомнил, что 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Новый орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.

Президент ЕБРР поздравила реформы, которые воплощаются в различных отраслях украинской экономики.