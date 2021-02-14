В воскресенье, 14 февраля, президент Владимир Зеленский посетил городок передовых экологически чистых технологий "Масдар-Сити". Там украинский лидер встретился с бизнесменами, у которых есть общие проекты в ОАЭ.

Говорится прежде всего об областях энергетики, образования и новых технологий.

Актуально Зеленский договорился об экономическом сотрудничестве с ОАЭ: чего оно касается

По словам Зеленского, Украина взяла на себя ответственность за эти бизнесы и их функционирование в Эмиратах.

Встречу с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нагаяном украинский лидер описал как очень теплую и продуктивную. Сейчас Украина и ОАЭ изучают возможности для расширения и укрепления контактов.

Сейчас время больших надежд и большой перезагрузки отношений между нашими странами,

– сказал Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Главной задачей является построить сильную Украину. В частности, это должно быть экономически сильное государство.

Бизнес и страна должны сотрудничать и быть поддержкой друг для друга.

Зеленский отметил: "только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий".

Обратите внимание! Первый официальный визит Владимира Зеленского в ОАЭ продлится в течение 13 – 14 февраля. В Эмиратах украинский лидер подписал ряд важных соглашений.