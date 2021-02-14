Зеленский встретился с представителями бизнеса в ОАЭ: что это значит для Украины
В воскресенье, 14 февраля, президент Владимир Зеленский посетил городок передовых экологически чистых технологий "Масдар-Сити". Там украинский лидер встретился с бизнесменами, у которых есть общие проекты в ОАЭ.
Источник:Офис Президента
Говорится прежде всего об областях энергетики, образования и новых технологий.
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По словам Зеленского, Украина взяла на себя ответственность за эти бизнесы и их функционирование в Эмиратах.
Встречу с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нагаяном украинский лидер описал как очень теплую и продуктивную. Сейчас Украина и ОАЭ изучают возможности для расширения и укрепления контактов.
Сейчас время больших надежд и большой перезагрузки отношений между нашими странами,
– сказал Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Главной задачей является построить сильную Украину. В частности, это должно быть экономически сильное государство.
- Бизнес и страна должны сотрудничать и быть поддержкой друг для друга.
- Зеленский отметил: "только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий".
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