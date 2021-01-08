Президент Владимир Зеленский встречал Новый год в Карпатах. В частности, глава государства отдыхал на на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.

Как Зеленский отдыхал в Карпатах

О планах встретить Новый год в Карпатах Зеленский предупреждал еще раньше, сообщает 24 канал.

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Президент посетил Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой еще 28 декабря. Тогда Зеленский признался, что там и встретит Новый год. Правда, где именно, не уточнил.

Впоследствии политика заметили в Буковеле. Украинцы, случайно встретившие президента, опубликовали с ним яркие фото. На фотографиях видно, что Зеленский держит лыжи и одет в соответствующий костюм. Кстати, политик также делал селфи с детьми.

Одна из посетительниц Буковеля красноречиво подписала фото с Зеленским: "Если год начался со встречи с президентом, он обречен быть успешным".



Зеленский на лыжном курорте / Фото из инстаграма _ _ r _ u _ _ d _ a__



Отдых президента в Буковеле / Фото из инстаграма tsipino_6



Зеленский с отдыхающими в Буковеле / Фото из инстаграма mighty_migs27