Введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и блокировки ZIK, 112 и NewsOne, важный шаг Владимира Зеленского, который изменил мнение многих его ненавистников.

Об этом пишет Михаил Дубинянский в блоге для сайта 24 канала.

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Как блокировка телеканалов повлияет на рейтинг Зеленского

Как отмечает автор, президент вместо мечтаний о мирном урегулировании, начал защищать Украину, атакуя кума Путина Медведчука.

Многие из тех, кто считал президента сукиным сыном, придут к выводу, что Зе – все-таки наш сукин сын, и при ограниченном выборе за него можно проголосовать скрепя сердцем,

– предположил Дубинянский.

Если говорить о реакции на такие действия сторонников разных лагерей, то она остается достаточно неоднозначной. Часть пророссийского электората давно откололась и не поддерживает Зеленского, а все из-за уже заблокированных пророссийских СМИ, которые активно работали на уничтожение его имиджа.

Для проевропейского избирателя санкций недостаточно, эти люди нуждаются в реформах.

А вот сторонники пятого президента, который только усилил статус Медведчука в Украине, перейдут на сторону Владимира Зеленского, считает Михаил Дубинянский:

Избиратели, которые поддерживают Петра Алексеевича, слишком неравнодушны к персоне своего лидера и слишком хорошо известны своим консерватизмом.

Даже несмотря на большое внимание к своему рейтингу, маловероятно, что этот шаг принесет Зеленскому электоральный успех, но одновременно дает ему ситуативную поддержку активной и пассивной части общества.

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По словам политического обозревателя, блокирование трех прокремлевских телеканалов опровергает образ президента-капитулянта, который создала ему предыдущая власть. Более того, многие из тех, кто раньше не мог терпеть Зеленского на дух, переведут его в категорию "меньшего зла", которое при определенных обстоятельствах можно и нужно поддержать.