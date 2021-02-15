Зеленский уже внес в Раду законопроекты о сокращении полномочий ОАСК
В Верховной Раде 15 февраля зарегистрировали 3 законопроекта о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева. Их инициировал президент Владимир Зеленский.
Источник:24 канал
Кстати, 2 законопроекта обозначены как неотложные.
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Что предусматривают инициативы
- №5067 – внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции. Вероятно, речь идет о передаче ряда дел ОАСК Верховному Суду.
- №5068 – изменения в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности инспекторов ведомства.
- №5069 – внесение изменений в статью об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
Текста законопроектов пока нет.
Что этому предшествовало
Зеленский анонсировал эти законопроекты ранее. Президент подчеркнул, что все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Именно поэтому глава государства настаивает на скорейшем рассмотрении этих инициатив.
Последние скандальные решения ОАСК
- Накануне ОАСК вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название – Московский.
- Также этот суд отменил постановление Кабмина о новой редакции украинского правописания.
- Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в попытке захвата власти. ВАКС даже дважды разрешил принудительно доставить Вовка в суд.
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