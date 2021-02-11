Вместе с президентом Владимиром Зеленским 11 февраля на Донбасс прибыли и послы западных стран. Дипломаты ознакомились с ситуацией на линии разграничения, а также увидели, как несут службу украинские защитники.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы представители стран – мировых лидеров увидели, что именно происходит в зоне конфликта.

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Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, которого не придерживается противоположная сторона,

– рассказал Зеленский

Кто побывал с визитом на Донбасс:

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен,

Посол Германии Анка Фельдгузен,

Посол Великобритании Мелинда Симмонс,

временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин,

Посол Канады Лариса Галадза,

Посол Швеции Тобиас Тиберг.

Ермак о важности визита послов на Донбасс

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, Зеленский уже проехал почти 60% линии разграничения и сам хочет донести до военных, насколько важным является режим прекращения огня.

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Для Украины, подчеркнул руководитель ОПУ, очень важно получить сигнал от послов Франции и Германии, ведь именно эти страны участвуют в переговорах в нормандском формате. Западным дипломатам нужно показать, что украинские военные придерживаются договоренностей от 27 июля 2020 года – о прекращении боевых действий.

Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают,

– сказал Ермак.



На Донбасс также прибыл и Андрей Ермак / Фото офиса Президента