Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон кабинетов, – Зеленский о децентрализации
На совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформу государственного управления и развитие регионов. Кабинет министров и Верховная Рада представили соответствующую стратегию.
Источник:Офис президента
Глава государства отметил, что гражданин должен доверять государству, только тогда Украина будет успешной. А для этого нужно построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан.
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По его словам, надо обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы.
Углубление децентрализации власти
На собрании обсудили углубление децентрализации власти, которое необходимо для реформирования государственного управления
Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах,
– отметил Зеленский.
В частности, говорится о:
- качественных публичных услугах и эффективном управлении регионами;
- эффективном местном самоуправлении;
- цифровизации регионов;
- жилищном кредитовании;
- качественном водоснабжении;
- обращении с бытовыми отходами.
Удобная и доступная инфраструктура
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что за несколько лет в Украине будет удобная и доступная инфраструктура.
100% школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, каждая община до 20 тысяч жителей будет иметь качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не более, чем за 20 минут,
- подчеркнул Чернышев.
В то же время министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что правительство разрабатывает систему органов исполнительной власти. Это делают для того, чтобы диалог и взаимодействие власти и граждан был прозрачным и комфортным.
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