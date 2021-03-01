На совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформу государственного управления и развитие регионов. Кабинет министров и Верховная Рада представили соответствующую стратегию.

Глава государства отметил, что гражданин должен доверять государству, только тогда Украина будет успешной. А для этого нужно построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан.

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По его словам, надо обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы.

Углубление децентрализации власти

На собрании обсудили углубление децентрализации власти, которое необходимо для реформирования государственного управления

Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах,

– отметил Зеленский.

В частности, говорится о:

качественных публичных услугах и эффективном управлении регионами;

эффективном местном самоуправлении;

цифровизации регионов;

жилищном кредитовании;

качественном водоснабжении;

обращении с бытовыми отходами.

Удобная и доступная инфраструктура

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что за несколько лет в Украине будет удобная и доступная инфраструктура.

100% школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, каждая община до 20 тысяч жителей будет иметь качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не более, чем за 20 минут,

- подчеркнул Чернышев.

В то же время министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что правительство разрабатывает систему органов исполнительной власти. Это делают для того, чтобы диалог и взаимодействие власти и граждан был прозрачным и комфортным.