Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект о защите разоблачителей коррупции, внеся свои предложения. Глава государства сомневается в целесообразности сбора персональных данных граждан, если те не проявляли такого желания.

Зеленский подчеркнул, что государство должно защищать борцов с коррупцией. К теме Государство будет защищать граждан-разоблачителей коррупции: Рада приняла закон Что не понравилось Зеленскому Президент объяснил, что документ вводит функционирование Единого портала сообщений разоблачителей как базы данных. В нее будут вносить информацию о возможных фактах коррупционных правонарушений, а также информацию о самих разоблачителях. В частности, персональные данные.

Однако закон не определяет цели обработки данных об разоблачителях и не регулирует объем данных.

Также не определен порядок защиты данных, случаи, основания и люди, которым будут давать к ним доступ.

Так, инициатива предусматривает, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности. Также, что ответственный за его администрирование – НАПК.

Поэтому это, по убеждению Зеленского, не соответствует Конституции. Она не допускает сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме отдельных случаев. Вето применено через предложение вносить разоблачителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав разоблачителей. Мы должны защитить разоблачителей,

– подчеркнул президент. Что известно о законопроекте Верховная Рада 4 февраля одобрила во втором чтении и в целом законопроект по защите разоблачителей.

Кстати, он связан с принятым в 2019 году законом о разоблачении коррупции.

Некоторые депутаты и ранее настаивали, что гражданам следует дать право подавать анонимные сообщения. Только в случае, когда они сами захотят получить официальный статус разоблачителя, должны персонифицироваться.