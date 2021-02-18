Зеленский ветировал закон о проведении конкурсов на госслужбу
Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон о проведении конкурсов на государственную службу. Этот документ мог предоставить возможность Юрию Витренко подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.
Источник:Сайт Верховной Рады
Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте парламента. Там говорится, что 18 февраля документ вернули с предложениями президента.
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Что известно о вето Зеленского и самом документе
Готовится на рассмотрение с вето президента,
– говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада на заседании 16 февраля проголосовала за законопроект 4531, восстановив проведение конкурсов на государственную службу, которые отменили в апреле 2020 года на период карантина.
За это время более 22 тысяч людей назначили без конкурсов. А это более 10% от общего количества госслужащих.
Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий, а именно поправку, которая дает право исполняющему обязанности министра принимать решение о распоряжении бюджетными деньгами и подписывать приказы министерства, если он находится в статусе и.о. до 60 дней.
Это сделали в первую очередь, чтобы Юрий Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.
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