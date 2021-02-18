Владимир Зеленский 18 февраля наложил вето на закон о проведении конкурсов на государственную службу. Этот документ мог предоставить возможность Юрию Витренко подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте парламента. Там говорится, что 18 февраля документ вернули с предложениями президента.

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Что известно о вето Зеленского и самом документе

Готовится на рассмотрение с вето президента,

– говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на заседании 16 февраля проголосовала за законопроект 4531, восстановив проведение конкурсов на государственную службу, которые отменили в апреле 2020 года на период карантина.

За это время более 22 тысяч людей назначили без конкурсов. А это более 10% от общего количества госслужащих.

Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий, а именно поправку, которая дает право исполняющему обязанности министра принимать решение о распоряжении бюджетными деньгами и подписывать приказы министерства, если он находится в статусе и.о. до 60 дней.

Это сделали в первую очередь, чтобы Юрий Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Справка. Если закон все-таки вступит в силу, то Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра с ограниченными полномочиями.