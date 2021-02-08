Владимир Зеленский отметил, что сейчас вакцинация от COVID-19 в Украине является добровольной. Однако это, по словам президента, лишь "пока".

Как сказал украинский лидер во время брифинга с журналистами после форума "Украина 30", есть определенный перечень профессий, для которых вакцинация должна быть обязательной.

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По словам Владимира Зеленского, речь идет о людях, которые работают на государство.

Я считаю, что все люди, которые работают на государство и получают от него средства, а также имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации,

– подчеркнул президент.

В то же время украинский лидер добавил, что существуют исключения. К примеру, люди с аллергическими реакциями. По мнению Зеленского, этот вопрос надо урегулировать законодательно. Скажем, создать перечень профессий.

Заметим, что Зеленский готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Вакцинация в Украине: главное

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.

По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.

Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.

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