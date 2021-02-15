Ожидается, что на этой неделе наша страна, наконец, начнет вакцинацию от коронавируса – приступив к ней одной из последних в Европе.

Впрочем, длительное отсутствие самой вакцины в Украине компенсировалось околовакцинными скандалами: тут и подпольные прививки элиты, и бурный роман Медведчука со "Спутником V", и обвинение главы Минздрава в коррупции… Еще не стартовав как медицинская процедура, отечественная вакцинация уже принесла заметный политический эффект.

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Борьба на Печерских холмах VS COVID-19

В украинском сознании вакцина от COVID-19 выступает не только и не столько инструментом борьбы с эпидемией – сколько символом приобщения к цивилизованному миру. Таким же символом, каким в 2020 году был локдаун, введенный практически синхронно с передовыми европейскими странами. Увы, нынешней зимой подражать Западу оказалось куда труднее, чем прошлой весной.

Провал с закупкой вакцины и постыдное отставание от Европы слишком бросаются в глаза: пожалуй, более явного репутационного удара Владимир Зеленский не переживал за все время своего президентства.

А для оппонентов действующей власти ситуация с вакцинацией стала поистине бесценным подарком.

Это определяет тактику украинского руководства. Для Банковой крайне важно продемонстрировать населению, что "процесс пошел", и что мы больше не являемся европейскими изгоями. Все остальное – рациональное использование поступающих препаратов, защита групп риска и тому подобные заботы – отступает на второй план.

О широком доступе к вакцине говорить пока не приходится, и на темпах заболеваемости и смертности прививки скажутся нескоро. А, значит, в ближайшие месяцы вакцинация в Украине останется скорее политической, чем медицинской историей. И борьба на Печерских холмах будет заслонять борьбу с вирусом.

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Кто дискредитирует идею прививок от COVID-19?

С точки зрения медицины, общий интерес очевиден: чем больше из созданных в мире вакцин окажутся эффективными и безопасными, тем лучше для всего человечества, и тем быстрее будет преодолена пандемия. Но в политике иные приоритеты, и почти каждый из отечественных игроков заинтересован в неэффективности и небезопасности той или иной вакцины.

Кремлю и пророссийскому лобби в Украине выгоден любой негатив, связанный с западными вакцинами. "Запад навязывает украинцам опасные и сомнительные препараты, критикуемые самими европейцами и американцами", – таков месседж, продвигаемый прокремлевской пропагандой.

Патриотической общественности и примкнувшей к ней Банковой выгоден любой негатив, окружающий российскую вакцину.

Мы отказывается от соседского препарата не потому, что он произведен страной-агрессором, а потому, что он по определению негоден,

– таков месседж, эксплуатируемый патриотами.

Вне зависимости от идеологического вектора, украинской оппозиции выгоден любой негатив вокруг вакцин, приобретаемых за бюджетные средства. "Власть выбросила народные деньги на ветер, закупив непроверенные препараты с низкой эффективностью", – таков месседж, удобный противникам Зеленского и Ко.

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Проблема в том, что в массовом восприятии перечисленные месседжи наслаиваются друг на друга, дискредитируя саму идею прививок от COVID-19. Используя одинаковый инструментарий, противоборствующие политические силы рискуют убедить аполитичного обывателя в опасности и бесполезности любых антиковидных вакцин. И когда со временем украинская вакцинация все же перейдет в медицинскую плоскость, этот скепсис наверняка даст о себе знать.