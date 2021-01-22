Зеленский уже поговорил с преемником Меркель: что подчеркнул украинский президент
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоиспеченным председателем Христианско-демократического союза Германии Армином Лашетом. Ранее эту полисилу возглавляла Ангела Меркель.
Детали разговора с Лашетом от Зеленского
Как отметил украинский президент, он был первым, кто поздравил Лашета с председательством в ХДС. Об этом Зеленский написал в твиттере.
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По его словам, для Украины важно знать, что она может полагаться на преемственность политики , особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.
Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство,
– заметил Зеленский.
Подробности от ОПУ
В Офисе президента несколько раскрыли детали переговоров Зеленского и Лашета. Соответствующая информация появилась на сайте ОПУ.
Немецкий политик, в частности, выразил соболезнования из-за гибели 15 человек в пожаре в Харькове. Также он подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии.
Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре эта традиция будет продолжена,
- ответил на это Зеленский.
Также стороны обсудили возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.
«Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционном курсе будут иметь еще более амбициозный характер, включительно с закреплением европейской перспективы Украины», – отметил президент Украины.
Кроме того, политик договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия. По словам Зеленского, это самая мощная в экономическом плане федеральная земля Германии.
И в завершение Зеленский пригласил Лашета совершить визит в Украину.
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Лашет возглавил ХДС: что известно
- Результаты соответствующего голосования обнародовали 22 января. Лашет получил более 80% голосов.
- Также он поведет партию на выборы в сентябре 2021 года. Поэтому есть большая вероятность, что именно Лашет станет канцлером после Ангелы Меркель.
- Лашету – 59 лет. Он с 2017 года был главой правительства Северного Рейна – Вестфалии.
- А с 2012-го занимал должность одного из заместителей главы Христианско-демократического союза.
- Его называют последователем курса Ангелы Меркель.
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