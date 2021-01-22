Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоиспеченным председателем Христианско-демократического союза Германии Армином Лашетом. Ранее эту полисилу возглавляла Ангела Меркель.

Детали разговора с Лашетом от Зеленского

Как отметил украинский президент, он был первым, кто поздравил Лашета с председательством в ХДС. Об этом Зеленский написал в твиттере.

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По его словам, для Украины важно знать, что она может полагаться на преемственность политики , особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство,

– заметил Зеленский.

Подробности от ОПУ

В Офисе президента несколько раскрыли детали переговоров Зеленского и Лашета. Соответствующая информация появилась на сайте ОПУ.

Немецкий политик, в частности, выразил соболезнования из-за гибели 15 человек в пожаре в Харькове. Также он подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии.

Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре эта традиция будет продолжена,

- ответил на это Зеленский.

Также стороны обсудили возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

«Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционном курсе будут иметь еще более амбициозный характер, включительно с закреплением европейской перспективы Украины», – отметил президент Украины.

Кроме того, политик договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия. По словам Зеленского, это самая мощная в экономическом плане федеральная земля Германии.

И в завершение Зеленский пригласил Лашета совершить визит в Украину.

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