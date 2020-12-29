Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука. Он был председателем Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ подписали 29 декабря. Об этом сообщили на сайте президента.

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Какова причина увольнения

В сообщении отметили, что Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. В должности он пробыл 4 месяца.

Кто будет исполнять обязанности

Еще одним указом глава государства назначил временного исполняющего обязанности председателя Черкасской ОГА. Им стал Виктор Гусак.

Отметим! Виктор Гусак до назначения был заместителем председателя Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

Реакция Сергийчука

На своей фейсбук-странице Сергийчук прокомментировал увольнение. Он отметил: "Был назначен президентом в непростое время. Это предвыборная гонка, которая многим мешала принимать хозяйственные, а не политические решения. Это подготовка к международному событию Рош-га-Шана в Умани во время пандемии. В последний квартал года нет времени на долгое изучение бэкграундов".

Что известно о Сергее Сергийчуке: кратко