Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал закон по аппарату Совета нацбезопасности и обороны. Документ предусматривает увеличение штата ведомства и обновление его структуры.

Что предусматривает указ президента

Зеленский расширил штаб СНБО до 237 штатных работников. Теперь там будут работать на 47 человек больше.

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Согласно документу, секретарю СНБО поручено обеспечить приведение штатного расписания в соответствие с указом.

В частности, в новом штатном расписании есть позиция главного государственного аудитора, а также указаны новые службы:

по вопросам предотвращения коррупции;

по вопросам информационных технологий.

Что известно о последней деятельности СНБО