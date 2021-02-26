Зеленский увеличил состав СНБО и обновил его структуру
Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал закон по аппарату Совета нацбезопасности и обороны. Документ предусматривает увеличение штата ведомства и обновление его структуры.
Источник:Офис Президента
Что предусматривает указ президента
Зеленский расширил штаб СНБО до 237 штатных работников. Теперь там будут работать на 47 человек больше.
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Согласно документу, секретарю СНБО поручено обеспечить приведение штатного расписания в соответствие с указом.
В частности, в новом штатном расписании есть позиция главного государственного аудитора, а также указаны новые службы:
- по вопросам предотвращения коррупции;
- по вопросам информационных технологий.
Что известно о последней деятельности СНБО
- 2 февраля СНБО ввел санкции против пророссийского Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- 19 февраля санкции ввели против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других.
- 22 февраля Зеленский провел встречу с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Во время нее чиновники обсуждали увеличение Аппарата ведомства.
- На 26 февраля запланировали новое заседание СНБО. По данным СМИ, на этот раз санкции могут коснуться Дмитрия Фирташа, компании которого принадлежит пророссийский телеканал "Интер".
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