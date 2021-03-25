Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины: основные положения
Президент Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности Украины. Своим указом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
Источник:Офис Президента
Указ президента №121/2021 опубликовали на странице официального представительства главы государства. Согласно утвержденному документу, военная безопасность – это всеобъемлющая или комплексная оборона.
К теме Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека
Основной змсіт комплекса мер обороны:
- превентивные действия и устойчивое сопротивление агрессору на суше, на море и в воздушном пространстве Украины;
- противодействие в киберпространстве и навязывании своей воли в информационном пространстве;
- использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества (военного, политического, экономического, международно-правового (дипломатического), духовного, культурного и иного);
- применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором, в частности асимметричных и других действий для обороны Украины, с соблюдением принципов и норм международного права.
Выполнение стратегии должно способствовать евроатлантической интеграции
Цель принятой Стратегии – подготовленная и обеспеченная оборона Украины, которая будет гарантировать безопасность, суверенитет и территориальную целостность. Также перечисленные меры должны способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО.
Актуально По стандартам НАТО: украинские сухопутные войска обмениваются опытом с Альянсом
Поэтому, согласно документу, Украина должна принимать активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Стратегия – документ долгосрочного планирования
Отметим, что Стратегия – это документ долгосрочного планирования. На его основе могут разработать Стратегический оборонный бюллетень и план обороны Украины. На это Кабмин имеет 3 месяца, после чего бюллетень вынесут на рассмотрение СНБО,
Какова функция стратегии?
В целом стратегия состоит из 10 разделов. Положение положат в основу многих программных документов по развитию сил обороны, военно-морских возможностей, ПВО, авиации, вооружения и другого.
Поделиться новостью