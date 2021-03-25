Президент Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности Украины. Своим указом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Указ президента №121/2021 опубликовали на странице официального представительства главы государства. Согласно утвержденному документу, военная безопасность – это всеобъемлющая или комплексная оборона.

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Основной змсіт комплекса мер обороны:

превентивные действия и устойчивое сопротивление агрессору на суше, на море и в воздушном пространстве Украины;

противодействие в киберпространстве и навязывании своей воли в информационном пространстве;

использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества (военного, политического, экономического, международно-правового (дипломатического), духовного, культурного и иного);

применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором, в частности асимметричных и других действий для обороны Украины, с соблюдением принципов и норм международного права.

Выполнение стратегии должно способствовать евроатлантической интеграции

Цель принятой Стратегии – подготовленная и обеспеченная оборона Украины, которая будет гарантировать безопасность, суверенитет и территориальную целостность. Также перечисленные меры должны способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО.

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Поэтому, согласно документу, Украина должна принимать активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Всеобъемлющая оборона Украины также соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии.

Стратегия – документ долгосрочного планирования

Отметим, что Стратегия – это документ долгосрочного планирования. На его основе могут разработать Стратегический оборонный бюллетень и план обороны Украины. На это Кабмин имеет 3 месяца, после чего бюллетень вынесут на рассмотрение СНБО,