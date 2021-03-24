Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма
В среду, 24 марта, Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Своим указом президент ввел в действие решение СНБО от 11 марта.
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента рассказали, что стратегия определяет ряд мер, направленных на восстановление суверенитета Украины.
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Документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе,
– говорится в сообщении.
В документе говорится о таких сферах:
- дипломатической;
- военной;
- экономической;
- информационной;
- гуманитарной.
Детали стратегии
- Стратегия определяет приоритеты для страны по защите прав людей, которые нарушила временная оккупация Крыма.
- Документ является четким сигналом для мира, что действия Украины по восстановлению территориальной целостности являются последовательными.
- Ключевой инструмент украинской борьбы – Крымская платформа.
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