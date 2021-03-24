В среду, 24 марта, Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Своим указом президент ввел в действие решение СНБО от 11 марта.

В Офисе Президента рассказали, что стратегия определяет ряд мер, направленных на восстановление суверенитета Украины.

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Документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе,

– говорится в сообщении.

В документе говорится о таких сферах:

дипломатической;

военной;

экономической;

информационной;

гуманитарной.

Детали стратегии

Стратегия определяет приоритеты для страны по защите прав людей, которые нарушила временная оккупация Крыма.

Документ является четким сигналом для мира, что действия Украины по восстановлению территориальной целостности являются последовательными.

Ключевой инструмент украинской борьбы – Крымская платформа.

Обратите внимание! Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что " это первый фундаментальный документ из времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий ориентир, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма".