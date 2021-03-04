Президент Владимир Зеленский подписал указ № 89/2021. Говорится об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте.

Соответствующий указ президент подписал 4 марта. В силу он вступает в тот же день.

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Что предусматривает указ

Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом.

Основные задачи Конгресса:

содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления;

налаживание эффективного взаимодействия государственных органов;

мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом;

подготовка предложений относительно повышения эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.

Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления.

Кстати, орган также будет организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Структура Конгресса

Конгресс состоит из главы, президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Главой Конгресса является президент Украины. Он осуществляет общее руководство его деятельностью, определяет порядок работы и председательствует на заседаниях.

В состав Конгресса по должности входят также руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, руководство Офиса Президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и тому подобное.

Заметим, Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.