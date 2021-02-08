Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину: что это значит
Владимир Зеленский утвердил допуск подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году. Военные будут участвовать в многонациональных учениях.
Источник:Пресслужба Президента України
Соответствующий закон Верховная Рада приняла 26 января 2021 года. Теперь его подписал и президент.
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Что известно об этом законе
- Глава государства в декабре 2020 года подписал указ о плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины в Украине и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 год.
- Кроме того, в документе говорилось и о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году. Цель – участие в многонациональных учениях.
Какие именно учения планируют проводить
Всего в планах проведение 8 многонациональных учений в Украине. К участию в них планируется привлечь около 21 тысячи украинских военных и примерно 11 тысяч иностранных участников.
- многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил;
- украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2021";
- украинско-британские учения "Козак Мейс – 2021";
- украинско-американские учения "Си Бриз – 2021";
- украинско-румынские учения " Риверайн – 2021";
- украинско-британские учения "Вориер Вотчер – 2021";
- украинско-польские учения "Три меча – 2021" и "Сильвер Сейбер-2021".
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Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности при участии стран НАТО и Грузии.
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