Владимир Зеленский утвердил допуск подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году. Военные будут участвовать в многонациональных учениях.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 26 января 2021 года. Теперь его подписал и президент.

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Что известно об этом законе

Глава государства в декабре 2020 года подписал указ о плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины в Украине и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 год.

и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 год. Кроме того, в документе говорилось и о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году. Цель – участие в многонациональных учениях.

Какие именно учения планируют проводить

Всего в планах проведение 8 многонациональных учений в Украине. К участию в них планируется привлечь около 21 тысячи украинских военных и примерно 11 тысяч иностранных участников.

многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил;

украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2021";

украинско-британские учения "Козак Мейс – 2021";

украинско-американские учения "Си Бриз – 2021";

украинско-румынские учения " Риверайн – 2021";

украинско-британские учения "Вориер Вотчер – 2021";

украинско-польские учения "Три меча – 2021" и "Сильвер Сейбер-2021".

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Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности при участии стран НАТО и Грузии.

Обратите внимание! Ранее по поручению Зеленского начали инспекцию подразделений Вооруженных сил Украины, участвующих в Операции объединенных сил. Соответствующее распоряжение утвердили 1 февраля.