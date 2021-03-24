Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека
Владимир Зеленский в среду, 24 марта, утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Ее целью – объединить общество в вопросах ценностей прав и свобод человека.
Источник:Офис Президента
В документе говорится, что приоритетом является решение основных системных проблем в сфере обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека. Это необходимо сделать в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом.
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Стратегия реализуется сразу 27 направлениям:
- предотвращения пыток и жестокого обращения с людьми;
- обеспечение права на справедливый суд;
- обеспечение свободы мирных собраний и объединений;
- предотвращение и противодействие дискриминации;
- обеспечение права на справедливый суд;
- противодействие домашнему насилию;
- обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;
- обеспечение прав ребенка;
- обеспечение экологических прав, прав ветеранов войны, в частности, принимавших участие в сдерживание вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;
- преодоление негативных последствий конфликта, которые вызвала вооруженная агрессия России;
- обеспечение прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей.
Что предусматривает стратегия
- Стратегия должна ввести системный подход к обеспечению прав и свобод людей.
- Наконец необходимо согласовать действия органов государственной власти и местного самоуправления, а также гражданского общества и бизнеса.
- Это поможет обеспечить механизм реализации и защиты прав и свобод человека.
- Кроме того, стратегия должна способствовать прогрессу в выполнении международных договоров Украины. Среди них – Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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