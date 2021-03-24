Владимир Зеленский в среду, 24 марта, утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Ее целью – объединить общество в вопросах ценностей прав и свобод человека.

В документе говорится, что приоритетом является решение основных системных проблем в сфере обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека. Это необходимо сделать в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом. Заметьте Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыму: самое важное из документа Стратегия реализуется сразу 27 направлениям: предотвращения пыток и жестокого обращения с людьми;

обеспечение права на справедливый суд;

обеспечение свободы мирных собраний и объединений;

предотвращение и противодействие дискриминации;

обеспечение права на справедливый суд;

противодействие домашнему насилию;

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

обеспечение прав ребенка;

обеспечение экологических прав, прав ветеранов войны, в частности, принимавших участие в сдерживание вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;

преодоление негативных последствий конфликта, которые вызвала вооруженная агрессия России;

обеспечение прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей. Что предусматривает стратегия Стратегия должна ввести системный подход к обеспечению прав и свобод людей.

Наконец необходимо согласовать действия органов государственной власти и местного самоуправления, а также гражданского общества и бизнеса.

Это поможет обеспечить механизм реализации и защиты прав и свобод человека.

Кроме того, стратегия должна способствовать прогрессу в выполнении международных договоров Украины. Среди них – Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.