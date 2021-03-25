Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заведомо ложной информации о минировании. Документом он ужесточил ответственность за фейковые сообщения об угрозе безопасности граждан.

Закон должен обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти. Речь идет о тех, которые привлечены для проверки ложной информации.

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О чем говорится в законе

Документ вводит уголовную ответственность за ложную информацию о подготовке взрыва, минирования или поджога. То есть тех действий, которые угрожают жизни людей.

К ответственности привлекут, если сообщения будут касаться:

критически важных объектов инфраструктуры;

зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти;

учреждений здравоохранения;

учреждений образования.

Кстати! Такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Начали более 200 уголовных производств

Согласно данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование примерно 2 тысяч уголовных правонарушений. В то же время с января по март 2020 года начали 213 уголовных производств.

Заметим, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.