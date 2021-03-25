До 8 лет тюрьмы: Зеленский ужесточил ответственность за фейковые минирования
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заведомо ложной информации о минировании. Документом он ужесточил ответственность за фейковые сообщения об угрозе безопасности граждан.
Источник:Офис Президента
Закон должен обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти. Речь идет о тех, которые привлечены для проверки ложной информации.
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О чем говорится в законе
Документ вводит уголовную ответственность за ложную информацию о подготовке взрыва, минирования или поджога. То есть тех действий, которые угрожают жизни людей.
К ответственности привлекут, если сообщения будут касаться:
- критически важных объектов инфраструктуры;
- зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти;
- учреждений здравоохранения;
- учреждений образования.
Начали более 200 уголовных производств
Согласно данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование примерно 2 тысяч уголовных правонарушений. В то же время с января по март 2020 года начали 213 уголовных производств.
Заметим, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.
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