В своем очередном видео президент Зеленский упрекнул представителей пророссийской партии Медведчука и Рабиновича в их антиукраинской позиции.

Объясняя причины блокирования пророссийских каналов Newsone, "112 Украина" и ZIK, президент отметил, что речь идет вовсе не о политических преследованиях, а именно о противодействии угрозам национальной безопасности.

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По словам Зеленского, властям достается и от частных и от государственных каналов, но под санкции попали только те, кто принадлежит связанному с Россией и Медведчуком Тарасу Козаку.

Президент подчеркнул, что заблокированные каналы содержали армии, которые дезинформацией профессионально вводили в заблуждение зрителей и зомбировали их.

Говорили о том, что власти отобрали у народа землю, но молчали о том, кто именно украл тысячи гектаров земли вашей, пока действовал фальшивый мораторий. Говорили о тарифном геноциде, но умалчивали о том, что облэнерго не влияют на тарифы напрямую, но принадлежат депутатам одной известной партии с красивым названием. Очень красивым, как тост. "За жизнь". Правда, не вашу, а за их. Эти депутаты зарабатывали благодаря войне и при этом утверждали, что ее нет. Точнее есть, но "гражданская",

– отметил Зеленский.

Ответ "регионалам"

Судя по всему, президент решил записать обращение в том числе и из-за многочисленных упреков недовольных введением санкций против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" членов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Представители бывшей "Партии регионов", которые фактически контролировали телеканалы и распространяли пропагандистские тезисы России, сразу после санкций начали рассказывать о "давлении на свободу слова" и "политических преследованиях".