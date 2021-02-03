Владимир Зеленский 3 февраля встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов. Во время общения с топменеджерами президент заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.

Источник: Офис президента

Украинский лидер инициировал собрание, которое было посвящено решению СНБО о применении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

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Что сказал Зеленский

Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодня нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу,

- подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Руководители каналов поддержали решение Зеленского

Топ-менеджеры телевизионных каналов заверили, что полностью поддерживают решение Владимира Зеленского о ведении санкций. По их словам, ZIK, "112 канал" и NewsOne давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны России.

Участники встречи также добавили, что введенные санкций являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

Обратите внимание! По информации " Украинской правды" представители ведущих украинских телеканалов" – это ICTV, "Интер", "1+1", "Украина".

Блокировка каналов Козака: кратко

Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым вел в действие решение СНБО ввести санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.

Такие действия главы государства привели к блокированию каналов ZIK," 112 Украина " и NewsOne, которые принадлежат политику.

Украинский лидер подчеркнул, что государство поддерживает свободу слова, но не пропаганду.



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала