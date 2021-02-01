Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что не видит геополитической угрозы со стороны Китая. В Axios на HBO говорят, что такая позиция может вызвать непонимание со стороны президента США Джо Байдена.

Источник: Axios

Новая власть США в лице президента Байдена пообещала ограничить влияние Китая на критически важные страны. Очевидно, среди таковых для Белого дома – и Украина.

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Отношение Зеленского к Китаю: что сказал президент Украины журналистам из США

У Зеленского издание Axios спросило, видит ли он геополитическую угрозу от Китая. Тот признал, что между Китаем и США "своего рода холодная война". Но – "в Украине мы этого не чувствуем".

Бизнес США представлен в Украине, но и бизнес Китая также представлен. Я считаю, если люди, бизнес или государство относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране,

– заявил Владимир Зеленский.

Китай смог выиграть дипломатическую битву с помощью вакцин

В Axios отметили, что "Пекин разбил Вашингтон с помощью вакцинной дипломатии".

Речь о том, что Зеленский стремился получить для Украины качественную американскую вакцину против коронавируса, но наткнулся на трудности.

Поэтому пошел на сотрудничество с Китаем (правительство Украины заключило соглашение на закупку китайской вакцины).

Зеленский заявил, что не отдаст "Мотор Сич" Китаю

Издание напомнило, что США уже много лет пыталось убедить Украину не дать Китаю купить предприятие "Мотор Сич" – производителя авиационных двигателей.

В интервью президент Украины категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций "Мотор Сич": "Никогда. Или не при мне. Я же здесь не на всю жизнь".

Напомним, Зеленский ввел принятые Советом национальной безопасности и обороны 28 января 2021 специальные экономические санкции против китайских инвесторов предприятия "Мотор Сич". Срок действия ограничений – 3 года.

Мнение Зеленского о Китае и "Мотор Сич": смотрите видео