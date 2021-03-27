Люди, назначенные Януковичем в КСУ, могут уходить на заслуженный отдых, – Зеленский
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении судей Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Глава государства заявил, что эти судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".
Источник:Офис Президента
Глава государства пояснил, что власти провели аудит указов Виктора Януковича, как этого требовало решение Совета национальной безопасности и обороны.
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Президент объяснил указ об увольнении Тупицкого
А 27 марта появились первые результаты аудита. Речь идет о 2 указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 года – о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых,
– отметил Зеленский.
По словам украинского лидера, если заседание СНБО в какую-то неделю не происходят, то это не значит, что "люди, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно".
Еще указы подписал Зеленский
Кроме того, президент отметил, что подписал указ о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулировали лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.
Также глава государства сообщил о подписании указа, согласно которому уже в 2021 году проведут проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых в течение 2 лет с момента получения соответствующих разрешений.
Александр Тупицкий: последние новости
- Уже бывшего главу Конституционного Суда подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.
- Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта. Однако, по информации журналистов "Схем", на него до сих пор распределяют дела.
- Кроме того, он продолжает получать зарплату. За январь 2021 года судья заработал 320 тысяч гривен.
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