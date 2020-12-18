Владимир Зеленский проигрывает битву с коррумпированной политической системой, которую хотел изменить. А вот реформы, произошедшие в Украине после 2014 года, разваливаются.

Подтверждением этого является конституционный кризис, который возник после скандального решения КСУ об отмене наказания за ложь в декларации. Такое мнение озвучили журналисты издания Bloomberg.

Важно Манипуляция или политическая технология: почему Зеленского назвали разочарованием года

Журналисты подчеркнули, что попытки уволить судей ни к чему не привели. Поэтому это, по мнению авторов статьи, говорит о снижении авторитета Зеленского.

Политический аналитик из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марк МакНэми заявил изданию, что президент Украины "ведет очень опасную игру, которая может закончиться демонстрацией его неспособности руководить политическими событиями".

По его мнению, за время президентства Зеленского Украина почти не изменилась структурно – "ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пропитаны коррупцией и внешним влиянием". Зеленский, говорится в статье, полагается на советников, многие из которых вместе с ним пришли из шоу-бизнеса и так же не знакомы с государственным управлением.

Обратите внимание! Данные опроса социологической службы Центра Разумкова свидетельствуют, что 42% опрошенных украинцев считают Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. В Офисе Президента заявили, что это вина "вчерашних лидеров" и "олигархических медиа", и напомнили, что президент все же стал политиком года.

Также издание отмечает, что при каденции Зеленского не посадили ни одного топчиновника, а команду реформаторов, которая была настроена на развитие рыночной экономики, заменили во время кадровой перестановки. По мнению авторов статьи, неспособность решительно действовать и покончить с прошлым негативно сказывается на рейтинге Зеленского.

Согласно результатам свежего рейтинга, почти половина взрослого населения Украины доверяет президенту Владимиру Зеленскому. В то же время еще больше – 54% – выражает ему недоверие.