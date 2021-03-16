Зеленский собственными руками разрушает отношения со США
Какие бы мотивы не были у президента, их Зеленский ставит выше безопасности Украины. При чем тут Сытник?
Источник:фейсбук Виталия Шабунина
Зеленського є за що похвалити та є одне "але"
Сів написати позитивний месдж про команду Зеленського. І правда було за що похвалити.
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1. Венедіктова таки підписала підозри по важливому епізоду в провадженні по Приватбанку.
Нагадаю, що свого часу генпрокурор Порошенка (Луценко) порізав це розслідування на куски і порозкидав по різних органах, аби лише НАБУ не могло його розслідувати.
2. Зеленський подав крутий законопроєкт про діджиталізацію кримінального процесу.
Цей закон не лише зробить сам процес значно ефективнішим, а й знищить цілу низку класичних схем фальсифікацій в ньому.
Один законопроєкт, який усе перекреслює
Але поки я це писав, з'явився текст законопроєкту про звільнення Ситника, який КМУ вчора, 15 березня, вніс (на заміну старого).
Ключова зміна – політичне звільнення Ситника – прописане уже прямим текстом.
Це після того, як лише кілька днів тому і редакція The Washington Post, і Politico, і важковаговик сенатор від демократів (Chris Murphy) прямо заявили, що такі дії можуть коштувати Україні двопартійної підтримки Конгресу США.
Я правда не розумію навіщо Зеленський це робить. Через помсту за Татарова? Заради поховання справи по "Роттердаму +" чи порятунку ВРП/Вовка? Бо Єрмак на вуха присів?
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Які б мотиви не були в президента, їх Зеленський ставить вище безпеки України.
У війні з Росією ми напряму залежимо від підтримки США. Не Єрмак же буде "Джавеліни" діставати. Вже вакцину "вчасно" дістали...
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