Президент Владимир Зеленский 11 февраля посетил Донецкую область. Приехал глава государства и на передовую – к украинским защитникам. Зеленский подтвердил, что активность боевиков в течение последних недель действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.

Во время поездки глава государства почтил память тех украинских героев, которые погибли в боях за Авдеевку.

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Режим прекращения огня президент назвал достижением

Зеленский отметил, что 11 февраля прошло ровно 200 дней со времени, когда было договорено о режиме всеобъемлющего прекращения огня.

И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто-то не относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских,

– подчеркнул президент.

Зеленский об эскалации на Донбассе

Глава государства отметил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и было ранено 799. В 2019 году погибших было 100, ранено – 507. В 2020 году количество потерь Украины – 50, раненых – 338.

Зеленский считает, что эскалация на Донбассе связана с пробой надавить на украинскую сторону во время переговоров Трехсторонней контактной группы.