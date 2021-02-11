Зеленский связывает эскалацию на Донбассе с попытками давить на Украину в ТКГ
Президент Владимир Зеленский 11 февраля посетил Донецкую область. Приехал глава государства и на передовую – к украинским защитникам. Зеленский подтвердил, что активность боевиков в течение последних недель действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.
Источник:Офис Президента
Во время поездки глава государства почтил память тех украинских героев, которые погибли в боях за Авдеевку.
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Режим прекращения огня президент назвал достижением
Зеленский отметил, что 11 февраля прошло ровно 200 дней со времени, когда было договорено о режиме всеобъемлющего прекращения огня.
И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто-то не относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских,
– подчеркнул президент.
Зеленский об эскалации на Донбассе
Глава государства отметил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и было ранено 799. В 2019 году погибших было 100, ранено – 507. В 2020 году количество потерь Украины – 50, раненых – 338.
Зеленский считает, что эскалация на Донбассе связана с пробой надавить на украинскую сторону во время переговоров Трехсторонней контактной группы.
Что известно о боях за Авдеевку?Здесь в течение 29 января – 3 февраля 2017 года погибло 10 украинских героев из 72-й ОМБр. Памятный знак установили в сентябре 2017 года.
Данные Офиса Президента
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