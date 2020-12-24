Владимиру Зеленскому нужны такие люди в Офисе генпрокурора, которые бы крышевали его друзей и политическую команду, в частности "слуг народа". Очевидно, что как раз таких послушных исполнителей он и нашел.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что это еще раз объясняет, почему его вместе с командой уволили из Офиса генпрокурора. Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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Рябошапка отметил, что именно Зеленский несет ответственность за ситуацию, которая сегодня происходит в Украине. Ведь власть, по сути, покрывает скандальных чиновников

"А общественный резонанс они воспринимают как интригу со стороны так называемых активистов, "соросят" или "грантоедов", которые повторяют российские нарративы. Собственно, надо было бы просто провести параллели с тем, что происходило в 2013 году", – добавил он.

Потому что Зеленский явно стал на путь Януковича, даже не Порошенко. И он упорно идет по этому пути. Этот путь напрямую ведет к Ростову,

– подчеркнул экс-генпрокурор.

Несмотря на все, украинцам нужно продолжать борьбу. Ведь хоть в 2013 году все закончилось достаточно плохо для Украины, но это новый этап ее развития.

"Поэтому я уверен, что эра Зеленского так же закончится. Хотелось бы верить, что не так плохо как в 2013 году, но точно раньше его каденции на посту президента", – убежден Рябошапка.

О перспективах скандальных дел

По мнению Рябошапки, антикоррупционная инфраструктура в Украине сегодня достаточно прочная. Ведь НАБУ, несмотря на все атаки, все же выстояло и сейчас дает результаты.

Антикоррупционный суд, хотя и не так быстро, но также демонстрирует результат. Мы сможем увидеть, как антикоррупционная инфрастуруктра разрушит те устоявшиеся связи между элитами и властью, которые мешают развитию Украины,

– считает он.

"Наконец, они могут разрушить эту круговую поруку. Наша задача как гражданского общества – поддержать НАБУ, САП, Антикорсуд и не дать возможности разрушить эти институции", – подытожил экс-генпрокурор.

Полный комментарий Рябошапки: смотрите видео 24 канала