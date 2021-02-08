Владимир Зеленский объяснил, что пока неизвестно, будут ли пускать в Украину невакцинированных иностранцев. Однако, по словам украинского президента, Украина будет принимать зеркальные меры со странами ЕС.

Такое мнение Зеленский озвучил во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".

Важно Зеленский выступил на форуме "Украина 30" относительно коронавируса: главные тезисы

Он добавил, что, вероятно, ЕС не даст возможности свободно путешествовать без вакцинации.

Будет ли мир путешествовать? Это все зависит от нас, от людей. Потому что я уверен, что Европа не даст возможности свободного странствования, если у тебя нет вакцинации. Если люди хотят куда-то поехать – отдохнуть или по работе, надо будет вакцинироваться,

– сказал Зеленский.

Президент объяснил, что Украина может ввести паспорта вакцинации вслед за странами ЕС. Относительно ситуации внутри Украины, то, по словам Владимира Зеленского, для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом, отменены карантинные запреты.

Что известно о COVID-паспортах

Это документ, который подтверждает наличие у человека вакцинации от COVID-19. О введении COVID-паспортов уже объявил ряд стран, в том числе и соседняя Польша.

в том числе и соседняя Польша. Ранее глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине тоже могут появиться COVID-паспорта. По его словам, украинцы будут иметь такие же подтверждения о прививках, как и европейцы.

Зато главный санитарный врач Виктор Ляшко уверял, что COVID-паспорта появятся в Украине, если этого потребует Евросоюз при пересечении границы.

Обратите внимание! В Украине уже утвердили национальный календарный план вакцинации граждан против коронавируса. Всего он предусматривает 5 этапов.

Известно, что вакцинация будет добровольной. Записаться на прививку можно будет тремя способами:

у семейного врача через модуль "Иммунопрофилактика",

на специальном сайте самостоятельно,

по телефону через Центр первичной медико-санитарной помощи.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала