Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится 19 февраля на Банковой.

Да, Зеленский уже поручил Секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

Важно Решение СНБО останется в силе и после судебного разбирательства, – Минкульт о каналах Медведчука

О чем будут говорить

Некоторые вопросы будут рассматривать в закрытом режиме. Сейчас перечень тем неизвестен, однако в телеграм-каналах предполагают, что будут говорить об обострении на Донбассе.

Ситуация на Донбассе: последние новости

С начала 2021 года ситуация на Донбассе особенно обострилась. Боевики продолжали нарушать перемирие, обстреливая позиции Операции объединенных сил. Однако если ранее оккупанты преимущественно осуществляли провокационные выстрелы, то теперь начали стрелять прицельно.

Например, 11 февраля на Донбассе от пуль снайперов погибли двое наших военных Владислав Лященко и Александр Глушко.

Важно, что в 2021 году уже погибли 8 украинских бойцов.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук ранее отреагировал на срыв перемирия. Политик отметил, что на выстрелы надо отвечать выстрелами.

К слову, это мнение поддержал Зеленский. Во время рабочей поездки на передовую президент заявил, что военные имеют приказ, поэтому при выстрелах снайперов они должны давать ответ.

Обратите внимание! Во время прошлого заседания СНБО применили санкции против нардепа и соратника Медведчука Тараса Козака. После того, как глава государства подписал указ, медведчуковские каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание.