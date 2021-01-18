Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития малого предприятия. Он подписал указ об утверждении его состава.

Совет возглавила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

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Кто вошел в состав

Секретарем назначили генерального директора Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Елену Дьяченко.

Также в состав Совета вошли:

заместитель министра финансов Светлана Воробей;

заместитель председателя Налоговой Евгений Олейников;

заместитель председателя Исполкома реформ Александр Ольшанский;

нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Полный список тех, кто вошел в состав Совета можете прочитать в заявлении.

Какова цель Совета

Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, чтобы наладить конструктивное взаимодействие органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

О чем договорились на первом заседании

В конце декабря в Офисе Президента состоялось первое заседание Совета. Тогда глава ОП Андрей Ермак призвал участников:

► максимально быстро организовать работу Совета;

► предоставить предложения по его персональному составу;

► в короткие сроки подготовить решение по решению неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства.