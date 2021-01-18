Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса: кто его возглавил
Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития малого предприятия. Он подписал указ об утверждении его состава.
Совет возглавила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
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Кто вошел в состав
Секретарем назначили генерального директора Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Елену Дьяченко.
Также в состав Совета вошли:
- заместитель министра финансов Светлана Воробей;
- заместитель председателя Налоговой Евгений Олейников;
- заместитель председателя Исполкома реформ Александр Ольшанский;
- нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец;
- министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Какова цель Совета
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, чтобы наладить конструктивное взаимодействие органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.
О чем договорились на первом заседании
В конце декабря в Офисе Президента состоялось первое заседание Совета. Тогда глава ОП Андрей Ермак призвал участников:
► максимально быстро организовать работу Совета;
► предоставить предложения по его персональному составу;
► в короткие сроки подготовить решение по решению неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства.
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