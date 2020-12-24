Власть атакует антикоррупционную систему Украины пренебрегая всеми законными нормами. Ответственность за дерзкое нападение несет непосредственно президент. Именно Владимир Зеленский сохраняет должность для подозреваемого в коррупционном преступлении Олега Татарова.

Президент не отстраняет Татарова от должности для того, чтобы ему было удобнее защищаться. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист и главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Он сказал, что именно Зеленский оказал давление на Генеральную прокуратуру для того, чтобы она приняла решение в защиту Татарова. Он делает все, чтобы позволить заместителю главы Офиса Президента избежать уголовной ответственности, считает журналист.

Зеленский показывает свою заинтересованность тем, что сохраняет его в должности. Он не сделал ничего, чтобы отстранить Татарова. Если бы президент действительно хотел обеспечить процессуальную независимость НАБУ и САП, то он должен был вмешаться в эту ситуацию,

– заметил Бутусов.

Журналист добавил, что президент должен был сам показать пример нетерпимости к коррупции и, наконец, отстранить или уволить заместителя своего офиса.

Однако он этого не сделал, а Татаров продолжает работать как куратор всех правоохранительных органов страны, добавил Юрий Бутусов. В то же время он сказал, что Зеленский сам дал Татарову полномочия контролировать правоохранительную систему.

Мера пресечения Татарову

Главный редактор "Цензор.НЭТ" напомнил, что эксперт Константин Дубонос, которому Татаров давал взятку, получил от Высшего антикоррупционного суда меру пресечения и должен был быть упрятан за решетку. Так же и Татаров получил бы меру пресечения и он знает об этом, заметил Бутусов.

Именно поэтому он любой ценой хочет сбить это решение, а Зеленский его поддерживает. Если бы он его отстранил от должности или уволил – этой ситуации вообще не было бы,

– считает журналист.

Для чего Зеленскому Татаров

По словам Юрия Бутусова, Олег Татаров – это представитель пророссийской группы влияния в окружении Владимира Зеленского. Он был одним из главарей Антимайдана времен Януковича, сказал эксперт.

"Для Зеленского Татаров – это "решала", который является гарантом отношений с олигархами и с Россией. Это абсолютно пророссийский вектор в окружении президента", – добавил Бутусов.

Обратите внимание! Суд не смог избрать меру пресечения подозреваемому в причастности к хищению имущества Нацгвардии заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову. Все из-за передачи дела с НАБУ в СБУ, которая состоялась в последний момент – в ночь на 23 декабря. Больше о деле Татарова – читайте здесь.

Показания Микитася

Журналист добавил, что бывший глава "Укрбуда" Максим Микитась подробно рассказал о деле относительно заместителя ОП, в частности о том, за что отвечал Татаров и к чему он причастен.

После таких показаний президент продолжает удерживать соответствующего человека в должности – это абсолютное прикрытие коррупции со стороны Зеленского,

– подчеркнул Бутусов.

"Микитась дал показания, что компания "Укрбуд" и он лично причастны к взятке экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову. Сотрудник компании решил сфальсифицировать дело и дать взятку эксперту МВД для того, чтобы был занижен размер ущерба, который понесло государство", – сказал журналист.

В материале дела говорится о том, что для этого сделал Татаров: именно он связался с экспертами МВД и организовал занижение результатов экспертизы о причинении вреда государству, добавил Юрий Бутусов.

Дело Нацгвардии: кратко