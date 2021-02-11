События на Донбассе никогда не должны стать привычными, – Зеленский
Владимир Зеленский 11 февраля вместе с послами "Большой семерки" посетил Донбасс. Президент Украины подчеркнул, что на седьмом году войны события на Донбассе не должны стать привычными.
Источник:Офис Президента
Зеленский посоветовал всем политикам, прибывающим в Украину с визитами, побывать на фронте.
Важно Зеленский вместе с послами G7 приехал на Донбасс
Он пояснил, что визиты на передовую помогут понять ситуацию в Украине.
События на Донбассе ни для кого не должны стать привычными. Никогда. Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, – это то, что нужно непременно исправлять,
– подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что это возможно сделать несколькими путями, в частности:
- расширяя имеющиеся переговорные возможности, в частности через более широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки;
- предлагая экономические и социальные инструменты, которые будут трансформировать жизнь на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины;
- усиливая нашу армию, которая выдерживает ежедневные провокации и давление врага.
Зеленский подчеркнул, что Украина сделает это. Он также поблагодарил друзей Украины, которые помогают сдерживать российскую агрессию.
Владимир Зеленский прибыл на передовую: главное
- Президент подтвердил, что активность боевиков в течение последних недель действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.
- Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили Зеленскому памятный значок – коин. Вернувшись, президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.
- Также Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего 11 февраля украинского воина. Александра Глушко вблизи Зайцево убил снайпер боевиков.
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