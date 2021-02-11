Владимир Зеленский 11 февраля вместе с послами "Большой семерки" посетил Донбасс. Президент Украины подчеркнул, что на седьмом году войны события на Донбассе не должны стать привычными.

Зеленский посоветовал всем политикам, прибывающим в Украину с визитами, побывать на фронте.

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Он пояснил, что визиты на передовую помогут понять ситуацию в Украине.

События на Донбассе ни для кого не должны стать привычными. Никогда. Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, – это то, что нужно непременно исправлять,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это возможно сделать несколькими путями, в частности:

расширяя имеющиеся переговорные возможности, в частности через более широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки;

предлагая экономические и социальные инструменты, которые будут трансформировать жизнь на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины;

усиливая нашу армию, которая выдерживает ежедневные провокации и давление врага.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает это. Он также поблагодарил друзей Украины, которые помогают сдерживать российскую агрессию.

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