Президент Украины Владимир Зеленский будет собирать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Однако сенсационных решений может и не быть.

О том, что очередное заседание состоится завтра, 19 марта, изданию сообщили источники в Офисе Президента. Начаться оно должно в 17:00.

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В то же время журналистам заявили, что по результатам заседания "громких решений" не ожидается.

Итоги последнего заседания

Совет национальной безопасности и обороны во время очередного заседания, 11 марта, поручил СБУ проверить всех народных депутатов , которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения.

Также СНБО утвердил решение о необходимости национализировать предприятие "Мотор-Сич". Люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

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