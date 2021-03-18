Зеленский собирает заседание СНБО на 19 марта, – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский будет собирать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Однако сенсационных решений может и не быть.
Источник:"РБК-Україна"
О том, что очередное заседание состоится завтра, 19 марта, изданию сообщили источники в Офисе Президента. Начаться оно должно в 17:00.
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В то же время журналистам заявили, что по результатам заседания "громких решений" не ожидается.
Итоги последнего заседания
Совет национальной безопасности и обороны во время очередного заседания, 11 марта, поручил СБУ проверить всех народных депутатов , которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения.
Также СНБО утвердил решение о необходимости национализировать предприятие "Мотор-Сич". Люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.
Другие резонансные заседания СНБО
- 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
- 19 февраля во время заседания СНБО решили наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – пророссийский политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- 26 февраля Зеленский провел закрытое заседание СНБО. Там говорилось о ситуации на оккупированных территориях, двойном гражданстве и государственной измене.
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