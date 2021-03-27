"Выйди отсюда, разбойник": как Зеленский со скандалами меняет свою команду
Владимир Зеленский со скандалом на всю страну увольнял устаревших коррумпированных чиновников. Также с должностей шли и чиновники высшего ранга.
Источник:24 канал
Первым из команды Зеленского ушел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. Впоследствии рассорился с президентом глава его Офиса и близкий друг – Андрей Богдан. Изрядно удивила и внезапная отставка генерального прокурора Руслана Рябошапка.
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Не забыл Зеленский и о генеральной уборке в рядах "Слуги народа". С легкой руки президента – за скандалы, или за критику его действий – исключили уже несколько народных депутатов.
"Мы постепенно очищаем команду от "засланных казачков" и случайных людей. И мы готовы двигаться дальше", – заявил глава государства.
Зеленский ценит командность и удобство человека, – Саакян
Политолог Олег Саакян отметил, еще со времен "95 квартала" Владимир Зеленский ценит командность и удобство человека. И несмотря на кадровый голод, о котором он неоднократно заявлял, до увольнения на самом деле доходит крайне редко.
Можно сказать, что Зеленский, скорее всего, из тех, кто держится за команду до последнего, и не готов идти на конфликт. Если взять самые яркие увольнения, можно понять, что это были отдельные кейсы,
– пояснил Олег Саакян.
В то же время политолог Владимир Фесенко вспомнил, избавляться неудобных или токсичных персонажей – привычки всех украинских президентов. Более того, в кадровых вопросах Зеленский не является последовательным и не пользуется рейтингом.
Ведь трудно объяснить содержание в ближайшем окружении скандальных персонажей, вроде Татарова.
Что известно о деле Олега Татарова?• Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Говорится о нанесении ущерба государства на 81 миллион гривен.
• 22 декабря 2020 года Офис генпрокурора забрал дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого подозреваемому не смогли избрать меру пресечения.
• Сам Татаров хочет обжаловать подозрение. Однако 5 марта 2021 года Шевченковский суд Киева принял решение не в его пользу.
"Я бы не говорил, что это чистки. Команда, которая выиграет выборы, потом проходит тестирование на возможность совместной работы и управления страной. Поэтому возникают конфликты, а также замены отдельных представителей этой команды", – отметил Владимир Фесенко.
По словам Олега Саакяна, Зеленский не пользуется рейтингом в принятии кадровых решений. Например, ситуация с Богданом, скорее всего, продиктована не электоральным полем, а командным. Зато увольнение Руслана Рябошапка электорально ушло в минус.
Андрей Богдан, Руслан Рябошапка / Коллаж 24 канала
Рябошапка связывает свое увольнение с делом "Приватбанка"
По мнению одного из бывших единомышленников президента, экс-генпрокурора Руслана Рябошапка, Владимир Зеленский любое кадровое решение рассматривает как возможный пиар. Также имеет значение и личное отношение к определенному политику.
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Зато свое увольнение Рябошапка связывает с расследованием дела "Приватбанка". Ведь Офис генерального прокурора тогда был для Игоря Коломойского, как кость в горле.
Каждый его поступок продиктован интересами за свой рейтинг, поскольку он пришел с карьеры, где очень важно признание. Поэтому сейчас он продолжает искать этого и на посту президента,
– отметил Руслан Рябошапка.
Так или иначе, избавляться от токсичных персонажей из своего окружения является не только заботой о собственном рейтинге, а и об уровне доверия общества к государственным институтам.
Но, по мнению экспертов, хоть Зеленский и ценит людей из близкого окружения, вопрос увольнения определенных должностных лиц может возникнуть в любой момент.
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