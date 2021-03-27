Владимир Зеленский со скандалом на всю страну увольнял устаревших коррумпированных чиновников. Также с должностей шли и чиновники высшего ранга.

Первым из команды Зеленского ушел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. Впоследствии рассорился с президентом глава его Офиса и близкий друг – Андрей Богдан. Изрядно удивила и внезапная отставка генерального прокурора Руслана Рябошапка.

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Не забыл Зеленский и о генеральной уборке в рядах "Слуги народа". С легкой руки президента – за скандалы, или за критику его действий – исключили уже несколько народных депутатов.

"Мы постепенно очищаем команду от "засланных казачков" и случайных людей. И мы готовы двигаться дальше", – заявил глава государства.

Раньше. В июле 2019 года Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунка покинуть официальную встречу. Президент нашел информацию о судимости чиновника и закричал ему: "Выйди отсюда, разбойник!".

Зеленский ценит командность и удобство человека, – Саакян

Политолог Олег Саакян отметил, еще со времен "95 квартала" Владимир Зеленский ценит командность и удобство человека. И несмотря на кадровый голод, о котором он неоднократно заявлял, до увольнения на самом деле доходит крайне редко.

Можно сказать, что Зеленский, скорее всего, из тех, кто держится за команду до последнего, и не готов идти на конфликт. Если взять самые яркие увольнения, можно понять, что это были отдельные кейсы,

– пояснил Олег Саакян.

В то же время политолог Владимир Фесенко вспомнил, избавляться неудобных или токсичных персонажей – привычки всех украинских президентов. Более того, в кадровых вопросах Зеленский не является последовательным и не пользуется рейтингом.

Ведь трудно объяснить содержание в ближайшем окружении скандальных персонажей, вроде Татарова.

Что известно о деле Олега Татарова? • Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Говорится о нанесении ущерба государства на 81 миллион гривен. • Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Говорится о нанесении ущерба государства на 81 миллион гривен. • 22 декабря 2020 года Офис генпрокурора забрал дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого подозреваемому не смогли избрать меру пресечения. • Сам Татаров хочет обжаловать подозрение. Однако 5 марта 2021 года Шевченковский суд Киева принял решение не в его пользу.

"Я бы не говорил, что это чистки. Команда, которая выиграет выборы, потом проходит тестирование на возможность совместной работы и управления страной. Поэтому возникают конфликты, а также замены отдельных представителей этой команды", – отметил Владимир Фесенко.

По словам Олега Саакяна, Зеленский не пользуется рейтингом в принятии кадровых решений. Например, ситуация с Богданом, скорее всего, продиктована не электоральным полем, а командным. Зато увольнение Руслана Рябошапка электорально ушло в минус.



Андрей Богдан, Руслан Рябошапка / Коллаж 24 канала

Рябошапка связывает свое увольнение с делом "Приватбанка"

По мнению одного из бывших единомышленников президента, экс-генпрокурора Руслана Рябошапка, Владимир Зеленский любое кадровое решение рассматривает как возможный пиар. Также имеет значение и личное отношение к определенному политику.

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Зато свое увольнение Рябошапка связывает с расследованием дела "Приватбанка". Ведь Офис генерального прокурора тогда был для Игоря Коломойского, как кость в горле.

Каждый его поступок продиктован интересами за свой рейтинг, поскольку он пришел с карьеры, где очень важно признание. Поэтому сейчас он продолжает искать этого и на посту президента,

– отметил Руслан Рябошапка.

Так или иначе, избавляться от токсичных персонажей из своего окружения является не только заботой о собственном рейтинге, а и об уровне доверия общества к государственным институтам.

Но, по мнению экспертов, хоть Зеленский и ценит людей из близкого окружения, вопрос увольнения определенных должностных лиц может возникнуть в любой момент.