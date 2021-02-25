Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно запланировано на пятницу, 26 февраля в 17:30.

Заседание состоится в Офисе Президента.

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Организацией встречи занимается секретарь СНБО Алексей Данилов.

Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Зеленский недавно уже встречался с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Они обсудили дальнейшие шаги ведомства. Кроме того, говорилось об увеличении штатной численности аппарата СНБО.

Данилов анонсировал новые санкции против недобросовестных политиков с миллиардным состоянием. Политик подчеркнул, что имеет целью вернуть Украине все, что украли с 1991 года.

Если кто-то считает, что открыл где-то оффшоры, и через них может воровать. Ну, в современном мире – это заблуждение,

– заметил секретарь СНБО.

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