Скандального главу Конституционного Суда Александра Тупицкого отстранили от должности еще на месяц. Он не сможет выполнять свои обязанности как минимум до 28 марта.

Соответствующий указ 26 февраля подписал глава государства Владимир Зеленский. Документ опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Заметим, что впервые Зеленский отстранил Тупицкого от должности 29 декабря 2020 года – тогда говорилось о 2-месячном сроке. Вскоре он заканчивается, поэтому и требовал продолжения.

Как и в прошлый раз, в ОП обосновали это решение 154 статьей Уголовно-процессуального кодекса об отстранении от должности лица, подозреваемого в преступлении.

Справка. В этой статье есть пункт, позволяющий президенту по ходатайству прокуроров отстранять тех лиц, которых он назначает по Конституции. В КСУ не согласны с такой логикой.

Сам Тупицкий пытался обжаловать указ Зеленского в Верховном суде. Однако там не будут открывать такого производства – объяснили, что не имеют соответствующих полномочий.

В чем подозревают Тупицкого

Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и ложных показаниях.

По данным следствия, он давил на свидетеля и подкупил того.

Говорится о махинациях с активами Зуевского энергомеханического завода.

Тупицкий работает дистанционно

► Несмотря на указ президента, отстраненный судья Тупицкий продолжает выполнять свои служебные обязанности дистанционно и получает зарплату. Об этом заявили в пресс-службе КСУ.

► Сотрудники Управления государственной охраны не пускают судью на его рабочее место. Интересно, что за январь 2021 года глава КСУ, который не ходит на работу, заработал 320 тысяч гривен.



Что следует знать о Тупицком / Инфографика 24 канала