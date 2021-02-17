Зеленский изменил состав СНБО: туда вошла Юлия Лапутина
Владимир Зеленский 17 февраля изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент ввел в состав СНБО Юлию Лапутину – министра по делам ветеранов.
Указ Зеленского вступил в силу 17 февраля.
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Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну – министра по делам ветеранов Украины,
– говорится в сообщении.
Что известно о Юлии Лапутиной
- Юлия Лапутина – министер по делам ветеранов Украины.
- Ранее занимала должность в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Свою карьеру Лапутина начала в СБУ.
- Впоследствии работала в антитеррористическом подразделении СБУ "Альфа".
- В 2014 году Лапутина приехала на Донбасс. Вместе с активистами она неоднократно прибывала в Краматорск для оценки ситуации и рекогносцировки.
- Именно Лапутина опубликовала кадры из только что освобожденных из оккупации Славянска и Краматорска. Впоследствии они вошли в фильм "4 года АТО – 26 лет на службе народа Украины".
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