Зеленский сказал пересмотреть закон о конкурсах на госслужбу: правки касаются замов
Президент Владимир Зеленский ветировал закон о проведении конкурса на госслужбу 18 февраля. Профильный комитет уже рассмотрел замечания главы государства и одобрил их. Поправки касались полномочий заместителей министра.
Источник:Офис Президента
Зеленский отметил, что следует разобраться с теми полномочиями, которые принадлежат заместителям министров.
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Президент предложил изъять некоторые положения
Речь идет о той ситуации, когда должность самого министра является вакантной.
Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение надо принять немедленно, такое недопустимо,
– пояснил Зеленский.
Именно поэтому президент предложил народным избранникам изъять соответствующие нормы.
Комитет уже одобрил поправки Зеленского
Источник: телеграм-канал Александра Качуры
Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, комитет по вопросам организации государственной власти уже рассмотрел вето Зеленского с предложениями.
По всем предложениям президента было принято решение – одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады,
– написал Качура.
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