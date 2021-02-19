Президент Владимир Зеленский ветировал закон о проведении конкурса на госслужбу 18 февраля. Профильный комитет уже рассмотрел замечания главы государства и одобрил их. Поправки касались полномочий заместителей министра.

Зеленский отметил, что следует разобраться с теми полномочиями, которые принадлежат заместителям министров.

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Президент предложил изъять некоторые положения

Речь идет о той ситуации, когда должность самого министра является вакантной.

Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение надо принять немедленно, такое недопустимо,

– пояснил Зеленский.

Именно поэтому президент предложил народным избранникам изъять соответствующие нормы.

Комитет уже одобрил поправки Зеленского

Источник: телеграм-канал Александра Качуры

Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, комитет по вопросам организации государственной власти уже рассмотрел вето Зеленского с предложениями.

По всем предложениям президента было принято решение – одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады,

– написал Качура.

Обратите внимание! О коллизии из-за ветирования закона уже сообщил во время выступления в Верховной Раде глава правительства Денис Шмыгаль. Ведь исполняющий обязанности Минэнергетики не может подписать документы, поэтому выплата зарплат шахтерам под угрозой.