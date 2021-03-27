Президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Соответствующий документ украинский лидер подписал 27 марта.

Также документ, который подписал Зеленский, отменяет указ экс-президента Виктора Януковича о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

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Такое решение Зеленский принял "с целью гарантирования соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины,

– говорится в указе Зеленского.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что стоит знать об Александре Тупицком

Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года с легкой руки Януковича. До того он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило беглому президенту узурпировать власть. На удивлениеЮ люстрация совсем не задела Тупицкого.

На удивлениеЮ люстрация совсем не задела Тупицкого. Сейчас уже экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.

Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта. Однако по данным журналистов "Схем", на него до сих пор распределяют дела. Таких случаев было не менее 3.

Интересно! Несмотря на то, что Тупицкого отстранили от работы, он продолжает получать зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.