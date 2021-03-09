Вопрос не актуален, украинский язык полностью защищен, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает украинский язык полностью защищенным в нашем государстве. По его словам, вопросы языка часто поднимают те, кто хочет просто "хайпануть".
Источник:Интерфакс-Украина
Глава государства подчеркнул, что в Конституции все четко написано: один единственный государственный язык – украинский. Об этом он сообщил 9 марта во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
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Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, – это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка пока не актулен, считаю, что украинский язык полностью защищен,
– сказал президент.
Владимир Зеленский отметил, что когда нардепам не нравится тот или иной закон, они могут об этом говорить, но должен быть общественный диалог.
Он добавил, что в Украине должны создать комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.
На каких языках общается Зеленский: что известно
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский непублично общается на многих языках.
- По ее словам, глава государства владеет украинским, английским и русским.
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