Президент Владимир Зеленский считает украинский язык полностью защищенным в нашем государстве. По его словам, вопросы языка часто поднимают те, кто хочет просто "хайпануть".

Глава государства подчеркнул, что в Конституции все четко написано: один единственный государственный язык – украинский. Об этом он сообщил 9 марта во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

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Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, – это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка пока не актулен, считаю, что украинский язык полностью защищен,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что когда нардепам не нравится тот или иной закон, они могут об этом говорить, но должен быть общественный диалог.

Он добавил, что в Украине должны создать комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

На каких языках общается Зеленский: что известно

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский непублично общается на многих языках.

По ее словам, глава государства владеет украинским, английским и русским.

Обратите внимание! 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском.