Президент Украины Владимир Зеленский и глава Молдовы Майя Санду 12 января в Киеве обсудили национальную безопасность обоих государств. В частности, главы стран подняли вопросы Донбасса и Приднестровья.

Они обсудили дальнейшие шаги решения ситуации на оккупированных территориях. Соответствующие заявления президенты сделали после церемонии подписания двусторонних украинско-молдавских документов, передает Офис Президента.

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Главное из заявлений Зеленского и Санду о Донбассе и Приднестровье

В очередной раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины по приднестровскому урегулированию является неизменной. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина ценит то, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В свою очередь, Санду подтвердила, что наша страна является для Молдовы стратегическим партнером.

"Мы сосредоточилась на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасность Украины и Молдовы являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы вновь подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирного разрешения конфликтов, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Молдова решительно и беспрекословно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – отметила она.

Обратите внимание! Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве 12 января Майя Санду начала свою речь на украинском языке. То же самое лидер Молдовы сделала и во время своей инаугурации 24 декабря 2020 года.

Что известно о Приднестровье:

Это оккупированная территория Молдовы, которая якобы хотела отделиться от государства после распада СССР. Из-за этого в 90-х годах там возник вооруженный конфликт, в результате которого была создана "Приднестровская Молдавская Республика".

Россия ввела туда свои войска якобы с "миротворческой" целью для защиты русскоязычного населения и активно поддерживает псевдореспублику – идентично с ситуацией на украинском Донбассе.

Цивилизованные страны, в том числе и Украина, этих квазиреспублик не признают.

Конфликт в Приднестровье продолжается и по сей день.