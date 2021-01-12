Зеленский и Санду выразили свою позицию по Донбассу и Приднестровью
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Молдовы Майя Санду 12 января в Киеве обсудили национальную безопасность обоих государств. В частности, главы стран подняли вопросы Донбасса и Приднестровья.
Они обсудили дальнейшие шаги решения ситуации на оккупированных территориях. Соответствующие заявления президенты сделали после церемонии подписания двусторонних украинско-молдавских документов, передает Офис Президента.
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Главное из заявлений Зеленского и Санду о Донбассе и Приднестровье
В очередной раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины по приднестровскому урегулированию является неизменной. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ,
– сказал Зеленский.
Он также добавил, что Украина ценит то, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
В свою очередь, Санду подтвердила, что наша страна является для Молдовы стратегическим партнером.
"Мы сосредоточилась на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасность Украины и Молдовы являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы вновь подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирного разрешения конфликтов, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Молдова решительно и беспрекословно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – отметила она.
Что известно о Приднестровье:
- Это оккупированная территория Молдовы, которая якобы хотела отделиться от государства после распада СССР. Из-за этого в 90-х годах там возник вооруженный конфликт, в результате которого была создана "Приднестровская Молдавская Республика".
- Россия ввела туда свои войска якобы с "миротворческой" целью для защиты русскоязычного населения и активно поддерживает псевдореспублику – идентично с ситуацией на украинском Донбассе.
- Цивилизованные страны, в том числе и Украина, этих квазиреспублик не признают.
- Конфликт в Приднестровье продолжается и по сей день.
Почему раньше отношения между Украиной и Молдовой были напряженными?Бывший президент Молдовы Игорь Додон не скрывал своих пророссийских взглядов. Он называл Крым "русским" и во всем подыгрывал Кремлю.
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