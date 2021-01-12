Владимир Зеленский и Майя Санду договорились о создании президентского совета. В его рамках стороны будут формировать стратегию двусторонних отношений.

Украина и Молдова создают президентский совет: что он предусматривает

О создании президентского совета Владимир Зеленский рассказал на совместном с Майей Санду брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.

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По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне, а также сделать его динамичным.

Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня,

– отметил глава государства.

Приоритетными сферами для экономического импульса будут

энергетика;

инфраструктура;

транспорт;

транзит.

В частности, Зеленский и Санду уже обсудили строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью хотят построить пограничный постовой переход через Днестр, что сократит путешествие между столицами государств на 5 часов.

В совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте Офиса Президента, отмечается, что Зеленский и Санду решили создать президентский совет "как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества".

Больше деталей о том, что обсуждали Владимир Зеленский и Майя Санду, а также каких договоренностей достигли, читайте по ссылке.