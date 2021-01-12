Зеленский и Санду договорились создать президентский совет: что это значит
Владимир Зеленский и Майя Санду договорились о создании президентского совета. В его рамках стороны будут формировать стратегию двусторонних отношений.
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О создании президентского совета Владимир Зеленский рассказал на совместном с Майей Санду брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.
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По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне, а также сделать его динамичным.
Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня,
– отметил глава государства.
Приоритетными сферами для экономического импульса будут
- энергетика;
- инфраструктура;
- транспорт;
- транзит.
В частности, Зеленский и Санду уже обсудили строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью хотят построить пограничный постовой переход через Днестр, что сократит путешествие между столицами государств на 5 часов.
В совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте Офиса Президента, отмечается, что Зеленский и Санду решили создать президентский совет "как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества".
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