Мухи отдельно, конфеты отдельно, – Зеленский о том, почему Медведчука не прижали ранее
Зеленский прокомментировал, почему санкции против Медведчука не вводили раньше. Он намекнул на то, что Порошенко просто не был заинтересован.
Источник:24 канал
Владимир Зеленский отметил: Санкции будут накладывать и в дальнейшем. Таким образом Украина дает сдачи тем, кто "добивал ее в трудные времена".
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Зеленский о санкциях против Медведчука
Президент отметил: первые санкции против Тараса Козака – это пресечение попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. Как отметил Зеленский, это блокирование деятельности тех людей, для которых бизнес на оккупированных территориях – норма.
Зеленский отметил: многих интересует, почему санкции не были введены ранее. Однако вопрос остается риторическим.
Возможно, они действовали по логике: мухи – отдельно, конфеты – отдельно,
– предположил Зеленский.
"Труба Медведчука" в "эпоху гетманства"
Справедливую и законную реакцию со стороны Украины, говорит Зеленский, должны получить те, кто считал, что контрольный пакет акций такого стратегического объекта может оказаться в частных руках.
Не менее важно выяснить: при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известного кого, в частной собственности появился государственный нефтепровод длиной почти 1,5 тысячи километров,
– сказал Зеленский.
Смотрите полное обращение Зеленского
"Труба Медведчука": главное
- СНБО 19 февраля 2021 года принял решение забрать нефтепродуктопровод у компании "Прикарпатзападтранс" и передать в госсобственность.
- Дело касается части трубопровода "Самара – Западное направление".
- Его построили во времена СССР, и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- Из-за решения некоторых судей труба оказалась в руках компаний, близких к Медведчуку
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