Зеленский прокомментировал, почему санкции против Медведчука не вводили раньше. Он намекнул на то, что Порошенко просто не был заинтересован.

Владимир Зеленский отметил: Санкции будут накладывать и в дальнейшем. Таким образом Украина дает сдачи тем, кто "добивал ее в трудные времена".

Подробнее Украина дает сдачи, – Зеленский обратился к гражданам из-за решения СНБО

Зеленский о санкциях против Медведчука

Президент отметил: первые санкции против Тараса Козака – это пресечение попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. Как отметил Зеленский, это блокирование деятельности тех людей, для которых бизнес на оккупированных территориях – норма.

Зеленский отметил: многих интересует, почему санкции не были введены ранее. Однако вопрос остается риторическим.

Возможно, они действовали по логике: мухи – отдельно, конфеты – отдельно,

– предположил Зеленский.

"Труба Медведчука" в "эпоху гетманства"

Справедливую и законную реакцию со стороны Украины, говорит Зеленский, должны получить те, кто считал, что контрольный пакет акций такого стратегического объекта может оказаться в частных руках.

Не менее важно выяснить: при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известного кого, в частной собственности появился государственный нефтепровод длиной почти 1,5 тысячи километров,

– сказал Зеленский.

Смотрите полное обращение Зеленского

"Труба Медведчука": главное