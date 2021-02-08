Зеленский рассказал об основных достижениях локдауна
Владимир Зеленский назвал локдаун, длившийся в Украине с 8 по 24 января, достаточно либеральным. Он отметил, что за время жестких карантинных ограничений в Украине удалось уменьшить число новых больных в несколько раз.
Источник:24 канал
Итоги январского локдауна украинский лидер подвел во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".
Важно Зеленский выступил на форуме "Украина 30" по коронавирусу: видео
Так, по словам президента, действовавшие в январе карантинные ограничения сократили количество новых случаев заболеваемости за неделю втрое.
Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободных. Более 80% коек обеспечено кислородом,
- сказал он.
Также он добавил, что властям удалось достичь стабилизации заболеваемости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что январский локдаун в Украине оправдал себя.
Главные достижения локдауна по версии Зеленского:
- В отличие от многих европейских стран, после зимних праздников в Украине не произошло вспышки инфекции.
- Украинской власти удалось в несколько раз уменьшить количество тех, кто заболел, если сравнивать с периодом ежедневных антирекордов (ноябрь 2020 года).
- В целом ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной.
- Ввели 14 тысяч дополнительных коек и обеспечили кислородом более 80% койкомест по стране.
Поделиться новостью