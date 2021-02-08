Владимир Зеленский назвал локдаун, длившийся в Украине с 8 по 24 января, достаточно либеральным. Он отметил, что за время жестких карантинных ограничений в Украине удалось уменьшить число новых больных в несколько раз.

Итоги январского локдауна украинский лидер подвел во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".

Важно Зеленский выступил на форуме "Украина 30" по коронавирусу: видео

Так, по словам президента, действовавшие в январе карантинные ограничения сократили количество новых случаев заболеваемости за неделю втрое.

Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободных. Более 80% коек обеспечено кислородом,

- сказал он.

Также он добавил, что властям удалось достичь стабилизации заболеваемости.

Обратите внимание! По состоянию на 8 февраля в Украине с начала пандемии коронавирусную инфекцию уже подтвердили у 1 246 990 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 2 141. Согласно данным Worldometer, число новых заболевших начало уменьшаться после 15 января. Сейчас ежедневно в Украине фиксируют от 2 000 до 4 500 новых больных.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что январский локдаун в Украине оправдал себя.

Главные достижения локдауна по версии Зеленского: