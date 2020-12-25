Владимир Зеленский заявил, что ЕС и Запад признают, что "верхушка" Украины взяток не берет. Однако борьба с коррупцией продолжается. Президент надеется до конца своей каденции увидеть результат в среднем звене.

Борьба с коррупцией: достижения

Глава государства уверяет, что он не коррупционер, поэтому с взятками к нему не ходят. Однако в вопросе коррупции все же есть с чем бороться. Об этом Зеленский рассказал в интервью "Фокусу".

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Все признают, включая британские и американские разведки, "верхушка" нашей страны взяток не берет. Поэтому мы "рукопожатные",

– заявил Зеленский.

Президент считает это первым шагом к успеху. Однако не знает, удастся ли за время его каденции успешно пройти весь путь борьбы с коррупцией.

"Сложно, потому что большие деньги. И так получилось, что у многих людей нет выдержки. Какими бы они ни были, что бы они не обещали, на чем они бы не клялись, в общем люди слабые (к деньгам – 24 канал)", – отметил глава государства.

Исчезновение взяточничества: планы

Но Зеленский убежден, что при условии полной цифровизации государства коррупция в среднем звене исчезнет. "Мы к этому идем и к концу моей каденции много сделаем", – убеждает он.

В то же время есть вторая часть борьбы с коррупцией – кадры. Президент объяснил, почему в Украине так часто происходят кадровые изменения. Это, по мнению Зеленского, нужно, чтобы со временем пришли "чистые люди". Глава государства верит, что они обязательно будут появляться.

Обратите внимание! Согласно опросу, проведенному Фондом демократической инициативы имени Илька Кучерива, только 10% украинцев верят, что в 2021 году накажут коррупционеров.