Зеленский рассказал, продолжают ли в Украине бороться с коррупцией
Владимир Зеленский заявил, что ЕС и Запад признают, что "верхушка" Украины взяток не берет. Однако борьба с коррупцией продолжается. Президент надеется до конца своей каденции увидеть результат в среднем звене.
Борьба с коррупцией: достижения
Глава государства уверяет, что он не коррупционер, поэтому с взятками к нему не ходят. Однако в вопросе коррупции все же есть с чем бороться. Об этом Зеленский рассказал в интервью "Фокусу".
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Все признают, включая британские и американские разведки, "верхушка" нашей страны взяток не берет. Поэтому мы "рукопожатные",
– заявил Зеленский.
Президент считает это первым шагом к успеху. Однако не знает, удастся ли за время его каденции успешно пройти весь путь борьбы с коррупцией.
"Сложно, потому что большие деньги. И так получилось, что у многих людей нет выдержки. Какими бы они ни были, что бы они не обещали, на чем они бы не клялись, в общем люди слабые (к деньгам – 24 канал)", – отметил глава государства.
Исчезновение взяточничества: планы
Но Зеленский убежден, что при условии полной цифровизации государства коррупция в среднем звене исчезнет. "Мы к этому идем и к концу моей каденции много сделаем", – убеждает он.
В то же время есть вторая часть борьбы с коррупцией – кадры. Президент объяснил, почему в Украине так часто происходят кадровые изменения. Это, по мнению Зеленского, нужно, чтобы со временем пришли "чистые люди". Глава государства верит, что они обязательно будут появляться.
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